Зеленський готовий пізніше висунути Трампа на Нобелівську премію: яка умова

Президент України Володимир Зеленський заявив, що за однієї умови готовий у майбутньому підтримати висунення американського лідера Дональда Трампа на Нобелівську премію миру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для Fox News.
"Я думаю, ми будемо дуже раді висунути президента Трампа на Нобелівську премію миру, якщо він натисне на Путіна і зупинить його", - заявив Зеленський.
За словами глави держави, Україна висуне кандидатуру американського президента, якщо Трамп зможе посадити Володимира Путіна за стіл переговорів, а також зупинити вбивства українців.
"Режим припинення вогню - це не справжнє звершення війни, але найбільший крок до справжнього завершення війни", - додав Зеленський.
Нагадаємо,, Норвезький нобелівський комітет вирішив присудити Нобелівську премію миру венесуельському політику Марії Коріні Мачадо.
Невдовзі після оголошення адміністрація Трампа відреагувала на рішення комітету, підкресливши політичний аспект нагородження.
Але пізніше американський президент поспілкувався з лауреаткою Нобелівської премії миру Марією Коріною Мачадо, яка заявила, що присвятила свою нагороду в тому числі Трампу.