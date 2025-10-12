Зеленский готов позже выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию: какое условие

"Я думаю, мы будем очень рады выдвинуть президента Трампа на Нобелевскую премию мира, если он надавит на Путина и остановит его", - заявил Зеленский.

По словам главы государства, Украина выдвинет кандидатуру американского президента, если Трамп сможет посадить Владимира Путина за стол переговоров и остановить украинцев.

"Режим прекращения огня - это не настоящее свершение войны, но самый большой шаг к настоящему завершению войны", - добавил Зеленский.