Незрозуміло, чи матиме Європа місце за столом переговорів, щоб зупинити війну, - Зеленський

Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

"США не хвилює, чи буде ЄС їхнім союзником і далі. Вашингтон не вірить, що Європа може принести Штатам щось дійсно суттєве", - сказав президент.

Зеленський нагадав, що раніше представники країн ЄС на перше місце ставили безпекову ситуацію у Тихоокеанському регіоні, на друге - Близький схід, а лише на третє - безпеку самої Європи.

"Європа не може дозволити собі бути другим чи третім пріоритетом для союзників. Якщо таке буде - то світ розпочне рухатись вперед без Європи. І це буде світ, в якому не буде комфортно", - заявив Зеленський.

Він вважає, що Європа має боротись за ключове місце у світовому списку пріоритетів.

Президент заявив, що у питанні України Європа повинна мати місце за столом.

"Я говорю не лише про Україну. Це має бути стандартом. Європа заслуговує на те, щоб бути не просто стороннім спостерігачем, оскільки її лідери змушені публікувати повідомлення на "X" після того, як угода вже укладена. Європа повинна визначити умови цих угод. Нам потрібен абсолютно новий, сміливіший підхід до технологічних компаній і технологічного розвитку. Якщо ми втратимо час, Європа втратить це століття", - сказав Зеленський.

Переговори України та РФ

Нагадаємо, наразі Україна та Росія не ведуть мирних переговорів щодо завершення війни. Однак українська сторона наголошує, що не відмовляється від дипломатії, але хоче, щоб переговори були на вигідних умовах.

Раніше Зеленський вже заявляв, що Україні для повернення за стіл переговорів з РФ потрібно отримати гарантії безпеки. Це допоможе у майбутньому стримати повторну агресію Москви.