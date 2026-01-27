UA

Зеленський готовий до особистої зустрічі з Путіним, - Сибіга

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Український лідер Володимир Зеленський готовий особисто зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним щодо питань територій та ЗАЕС.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив глава МЗС Андрій Сибіга в інтерв’ю "Європейській правді".

Він нагадав, що дотепер в рамках мирного процесу найпроблемнішими залишаються два запитання: територіальне та контролю над ЗАЕС.

"Саме для їхнього вирішення президент готовий зустрітися з Путіним і це обговорювати", - сказав Сибіга.

Водночас він розповів, що наразі не бачить потреби у своїй зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.

"Ми не повинні творити паралельних треків. Є сформовані переговорні команди, до яких входять і представники МЗС. А створення додаткових треків - не на часі, не потрібне", - зазначив український міністр.

За його словами, переговорні команди вже провели розмови щодо параметрів припинення вогню, здійснення моніторингу чи верифікації перемир'я.

Мирні переговори

Нагадаємо, в Абу-Дабі відбулися перші тристоронні переговори України, Росії та США. Вони отримали позитивну оцінку з боку американської сторони: зустріч було охарактеризовано як конструктивну.

Зі свого боку, українська делегація охарактеризувала переговори в ОАЕ як змістовні. Її учасники обговорили широкий спектр військових і політичних питань, які пов'язані з можливістю припинення бойових дій.

Найбільший прогрес було досягнуто саме в обговоренні військової складової, тоді як територіальне питання наразі залишається відкритим.

Зазначимо, спецпредставник президента США Стів Віткофф схвально оцінив хід консультацій в Абу-Дабі. Він також підтвердив готовність сторін продовжувати переговорний процес і анонсував наступну зустріч у тристоронньому форматі на 1 лютого.

