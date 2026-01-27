Зеленський готовий до особистої зустрічі з Путіним, - Сибіга

Він нагадав, що дотепер в рамках мирного процесу найпроблемнішими залишаються два запитання: територіальне та контролю над ЗАЕС.

"Саме для їхнього вирішення президент готовий зустрітися з Путіним і це обговорювати", - сказав Сибіга.

Водночас він розповів, що наразі не бачить потреби у своїй зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.

"Ми не повинні творити паралельних треків. Є сформовані переговорні команди, до яких входять і представники МЗС. А створення додаткових треків - не на часі, не потрібне", - зазначив український міністр.

За його словами, переговорні команди вже провели розмови щодо параметрів припинення вогню, здійснення моніторингу чи верифікації перемир'я.