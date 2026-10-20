Зеленський готовий обговорювати альтернативу НАТО, але є умова

Україна не виключає іншого формату безпеки замість НАТО, однак наполягає на юридично зобов'язувальних гарантіях, які справді працюватимуть.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera.
За словами Зеленського, найкращий варіант системи безпеки передбачає поєднання трьох складових: української армії, Євросоюзу та НАТО.
Президент наголосив, що українські військові вже є конкретною гарантією захисту держави. Завдяки своєму досвіду та чисельності особового складу вони також можуть посилити збройні сили європейських країн.
Окрему роль Зеленський відводить НАТО. Членство в Альянсі, за його словами, означало б участь у спільній системі безпеки з юридично визначеними правами союзників.
Водночас вступ до Європейського Союзу залежить від рішень європейських країн, а приєднання до НАТО потребує згоди як Європи, так і Сполучених Штатів.
Зеленський заявив, що Україна готова розглядати альтернативні варіанти гарантій безпеки, якщо вони будуть рівноцінними членству в Альянсі. Ключова вимога Києва полягає в тому, щоб такі домовленості мали відповідну юридичну силу.
"Ми готові обговорювати рівноцінні гарантії, навіть під іншою назвою, але вони повинні мати таку саму юридичну силу", - зазначив президент.
Він також наголосив, що Україна прагне отримати не просто формальні обіцянки партнерів, а механізм, який справді працюватиме та забезпечуватиме захист у разі нової загрози.
На думку Зеленського, членство в НАТО могло б стати стримувальним чинником для обох сторін. Тому, якщо Україні запропонують інший формат гарантій, він має забезпечувати зіставний рівень безпеки.
Нагадуємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявляв, що Україна не повинна вступати до НАТО.
В інтерв'ю для 2WAY TONIGHT він наголосив, що між Вашингтоном і Києвом немає офіційної союзницької угоди, однак країни продовжать співпрацю в окремих питаннях.
Натомість у вересні країни НАТО вперше на рівні лідерів офіційно визнали Україну спільним контрибютором євроатлантичної безпеки. За словами голови Місії України при НАТО Олени Гетьманчук, це рішення відкриває нові можливості для підтримки з боку союзників.