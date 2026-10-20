Зеленський готовий обговорювати альтернативу НАТО, але є умова

За словами Зеленського, найкращий варіант системи безпеки передбачає поєднання трьох складових: української армії, Євросоюзу та НАТО.

Президент наголосив, що українські військові вже є конкретною гарантією захисту держави. Завдяки своєму досвіду та чисельності особового складу вони також можуть посилити збройні сили європейських країн.

Окрему роль Зеленський відводить НАТО. Членство в Альянсі, за його словами, означало б участь у спільній системі безпеки з юридично визначеними правами союзників.

Водночас вступ до Європейського Союзу залежить від рішень європейських країн, а приєднання до НАТО потребує згоди як Європи, так і Сполучених Штатів.

За якої умови Україна може відмовитися від НАТО

Зеленський заявив, що Україна готова розглядати альтернативні варіанти гарантій безпеки, якщо вони будуть рівноцінними членству в Альянсі. Ключова вимога Києва полягає в тому, щоб такі домовленості мали відповідну юридичну силу.

"Ми готові обговорювати рівноцінні гарантії, навіть під іншою назвою, але вони повинні мати таку саму юридичну силу", - зазначив президент.

Він також наголосив, що Україна прагне отримати не просто формальні обіцянки партнерів, а механізм, який справді працюватиме та забезпечуватиме захист у разі нової загрози.

На думку Зеленського, членство в НАТО могло б стати стримувальним чинником для обох сторін. Тому, якщо Україні запропонують інший формат гарантій, він має забезпечувати зіставний рівень безпеки.

