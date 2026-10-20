Зеленский готов обсуждать альтернативу НАТО, но есть условие

По словам Зеленского, лучший вариант системы безопасности предполагает сочетание трех составляющих: украинской армии, Евросоюза и НАТО.

Президент подчеркнул, что украинские военные уже являются конкретной гарантией защиты государства. Благодаря своему опыту и численности личного состава они могут усилить вооруженные силы европейских стран.

Отдельную роль Зеленский отводит НАТО. Членство в Альянсе, по его словам, означало бы участие в общей системе безопасности с юридически определенными правами союзников.

Вместе с тем, вступление в Европейский Союз зависит от решений европейских стран, а присоединение к НАТО требует согласия как Европы, так и Соединенных Штатов.

При каком условии Украина может отказаться от НАТО

Зеленский заявил, что Украина готова рассматривать альтернативные варианты гарантий безопасности, если они будут равноценны членству в Альянсе. Ключевое требование Киева состоит в том, чтобы такие договоренности имели соответствующую юридическую силу.

"Мы готовы обсуждать равноценные гарантии, даже под другим названием, но они должны иметь такую же юридическую силу", - отметил президент.

Он также подчеркнул, что Украина стремится получить не просто формальные обещания партнеров, а механизм, который будет действительно работать и обеспечивать защиту в случае новой угрозы.

По мнению Зеленского, членство в НАТО могло бы стать сдерживающим фактором для обеих сторон. Поэтому если Украине предложат другой формат гарантий, он должен обеспечивать сопоставимый уровень безопасности.