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У Зеленського готові на компроміс з МВФ для введення податку на виведений капітал

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Україна, П'ятниця 23 грудня 2022 09:46
У Зеленського готові на компроміс з МВФ для введення податку на виведений капітал Фото: заступник керівника Офісу президента України Ростислав Шурма (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юрій Дощатов, Олександр Білоус

В Офісі президента України Володимира Зеленського готові до компромісу з МВФ щодо податку на виведений капітал.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма.

"Податок на виведений капітал - це правильна і хороша модель, як податок з роздрібного продажу замість податку на прибуток. Тому що модель податку на доданий капітал апріорі не дає розвиватися індустріям з високою доданою вартістю. Ми все-таки хочемо знайти модель, яка буде повністю синхронізована і відповідатиме всім стандартам та директивам ЄС", - сказав він.

При цьому він зазначив, що модель з податком з продажу та з податком на виведений капітал, на жаль, може завести нас у безвихідь.

"Ми переконуватимемо партнерів у необхідності податку на виведений капітал. Якщо потрібно буде знайти компроміс, ми його знайдемо з оподаткування прибутку. Основне - не ставка, основне - антикорупційна природа цієї реформи", - додав Шурма.

Нагадаємо, українська влада у листі про наміри керівництву МВФ заявила, що працюватиме для якнайшвидшого відновлення довоєнного стану податкового адміністрування та політики.

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