У Зеленського готові на компроміс з МВФ для введення податку на виведений капітал
В Офісі президента України Володимира Зеленського готові до компромісу з МВФ щодо податку на виведений капітал.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма.
"Податок на виведений капітал - це правильна і хороша модель, як податок з роздрібного продажу замість податку на прибуток. Тому що модель податку на доданий капітал апріорі не дає розвиватися індустріям з високою доданою вартістю. Ми все-таки хочемо знайти модель, яка буде повністю синхронізована і відповідатиме всім стандартам та директивам ЄС", - сказав він.
При цьому він зазначив, що модель з податком з продажу та з податком на виведений капітал, на жаль, може завести нас у безвихідь.
"Ми переконуватимемо партнерів у необхідності податку на виведений капітал. Якщо потрібно буде знайти компроміс, ми його знайдемо з оподаткування прибутку. Основне - не ставка, основне - антикорупційна природа цієї реформи", - додав Шурма.
Нагадаємо, українська влада у листі про наміри керівництву МВФ заявила, що працюватиме для якнайшвидшого відновлення довоєнного стану податкового адміністрування та політики.
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