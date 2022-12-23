У Зеленського готові на компроміс з МВФ для введення податку на виведений капітал

"Податок на виведений капітал - це правильна і хороша модель, як податок з роздрібного продажу замість податку на прибуток. Тому що модель податку на доданий капітал апріорі не дає розвиватися індустріям з високою доданою вартістю. Ми все-таки хочемо знайти модель, яка буде повністю синхронізована і відповідатиме всім стандартам та директивам ЄС", - сказав він.

При цьому він зазначив, що модель з податком з продажу та з податком на виведений капітал, на жаль, може завести нас у безвихідь.

"Ми переконуватимемо партнерів у необхідності податку на виведений капітал. Якщо потрібно буде знайти компроміс, ми його знайдемо з оподаткування прибутку. Основне - не ставка, основне - антикорупційна природа цієї реформи", - додав Шурма.