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У Зеленского готовы на компромисс с МВФ для введения налога на выведенный капитал

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Украина, Пятница 23 декабря 2022 09:46
У Зеленского готовы на компромисс с МВФ для введения налога на выведенный капитал Фото: заместитель руководителя Офиса президента Украины Ростислав Шурма (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юрий Дощатов, Александр Белоус

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского готовы к компромиссу с МВФ по вопросу о налоге на выведенный капитал.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал замглавы Офиса президента Ростислав Шурма.

"Налог на выведенный капитал - это правильная и хорошая модель, равно как налог с розничных продаж вместо налога на прибыль. Потому что модель налога на добавленный капитал априори не дает развиваться индустриям с высокой добавленной стоимостью. Мы все-таки хотим найти модель, которая будет полностью синхронизирована и будет отвечать всем стандартам и директивам ЕС", - сказал он.

При этом он отметил, что модель с налогом с продаж и с налогом на выведенный капитал, к сожалению, может завести нас в тупик.

"Мы будем убеждать партнеров в необходимости налога на выведенный капитал. Если нужно будет найти компромисс, мы его найдем по налогообложению прибыли. Основное - не ставка, основное - антикоррупционная природа этой реформы",- добавил Шурма.

Напомним, украинская власть в письме о намерениях руководству МВФ заявила, что будет работать для скорейшего восстановления довоенного состояния налогового администрирования и политики.

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