Зеленський готовий до будь-якого формату перемовин у разі перемир'я з РФ, - джерело

За даними проінформованого щодо прямих переговорів з РФ джерела РБК-Україна, Зеленський готовий до будь-якого формату переговорів у разі перемир'я з Росією.

"Президент завжди казав, що ми готові до будь-яких форматів переговорів", - заявило джерело.

Анонімний співрозмовник наголосив, що під час розмови з американським президентом Дональдом Трампом усі європейські учасники сказали йому, що підтримують припинення вогню.

"І це ж була пропозиція Трампа від початку, ще 11 березня в Саудівській Аравії - повний і безумовний cease-fire (припинення вогню, - ред.)", - додало джерело.

Водночас співрозмовник зауважив, після припинення вогню можуть бути додаткові перемовини.

"Треба 30 днів, і тоді дипломатія спрацює, бо буде час про все домовитись. Якщо працює припинення вогню, то можна домовитись про місце і формат", - підсумувало джерело.