Зеленский готов к любому формату переговоров в случае перемирия с РФ, - источник

По данным проинформированного относительно прямых переговоров с РФ источника РБК-Украина, Зеленский готов к любому формату переговоров в случае перемирия с Россией.

"Президент всегда говорил, что мы готовы к любым форматам переговоров", - заявил источник.

Анонимный собеседник подчеркнул, что во время разговора с американским президентом Дональдом Трампом все европейские участники сказали ему, что поддерживают прекращение огня.

"И это же было предложение Трампа с самого начала, еще 11 марта в Саудовской Аравии - полный и безусловный cease-fire (прекращение огня, - ред.)", - добавил источник.

В то же время собеседник отметил, после прекращения огня могут быть дополнительные переговоры.

"Надо 30 дней, и тогда дипломатия сработает, потому что будет время обо всем договориться. Если работает прекращение огня, то можно договориться о месте и формате", - подытожил источник.