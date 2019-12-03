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Зеленский готовится ко встрече с Путиным, - Арахамия

Новости » Политика     03.12.2019 - 16:35
Зеленский готовится ко встрече с Путиным, - Арахамия
Фото: Давид Арахамия (РБК-Украина)

По словам Арахамия, Зеленскому нужна встреча с глазу на глаз с президентом России

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готовится к встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, которая должна состояться в рамках нормандского саммита. Об этом передает корреспондент РБК-Украина.

Кроме этого, отвечая на вопросы журналистов, глава фракции отметил, что встреча с глазу на глаз с президентом России нужна Зеленскому.

"Я считаю, что такая встреча нужна. Президент готов к этому. Он готовится к этому. Он будет готовиться всю неделю до этого. Я думаю, что он очень очень сильно подготовлен", - заявил Арахамия.

Напомним, ранее сообщалось, что на полях нормандского саммита в Париже не исключена личная встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского с Владимиром Путиным.

Кроме того, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что встреча президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным на полях нормандского саммита в Париже не будет формальной.

Добавим, что пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Путин планирует на полях нормандской встрече обсудить с Владимиром Зеленским вопрос газового контракта между странами.

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