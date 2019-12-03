Зеленский готовится ко встрече с Путиным, - Арахамия

Фото: Давид Арахамія (РБК-Україна)

За словами Арахамія, Зеленському потрібна зустріч віч-на-віч з президентом Росії

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що президент України Володимир Зеленський готується до зустрічі з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, яка має відбутися у рамкам нормандського самміту. Про це передає кореспондент РБК-Україна.

Крім цього, відповідаючи на питання журналістів, голова фракції наголосив, що зустріч віч-на-віч з президентом Росії потрібна Зеленському.

"Я вважаю, що така зустріч потрібна. Президент готовий до цього. Він готується до цього. Він буде готуватись весь тиждень до цього. Я думаю, що він дуже дуже сильно підготований", - заявив Арахамія.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, на полях нормандського саміту в Парижі не виключена особиста зустріч президентів України і Росії Володимира Зеленського з Володимиром Путіним.

Крім того, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що зустріч президента України Володимира Зеленського з російським лідером Володимиром Путіним на полях нормандського саміту в Парижі не буде формальною.

Додамо, що прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков заявляв, що Володимир Путін планує на полях нормандської зустрічі обговорити з Володимиром Зеленським питання газового контракту між країнами.