Зеленский готов к встрече "нормандской четверки" уже в сентябре, - МИД

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

В МИД подтвердили подготовку к саммиту "нормандской четверки"

Президент Украины Владимир Зеленский готов к встрече лидеров стран "нормандской четверки" уже в сентябре. Об этом на совместном брифинге с министром иностранных дел Молдовы Нику Попеску заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в ближайшее время планируется встреча в нормандском формате, и на сегодня продолжается ее подготовка.

"По меньшей мере, президент Зеленский готов это сделать даже не до декабря, а в этом месяце", - заявил Пристайко.

Joint press conference: Minister for Foreign Affairs of Ukraine Vadym Prystaiko and Minister of Foreign Affairs and European Integration of Moldova Nicolae Popescu. - Спільна пресконференція Міністра закордонних справ України Вадима Пристайка та Міністра закордонних справ і європейської інтеграції Республіки Молдова Ніку Попеску. Опубліковано Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine Понеділок, 9 вересня 2019 р.

Напомним, ранее сообщалось, что президенты России и Франции - Владимир Путин и Эммануэль Макрон - обсудили подготовку к саммиту в нормандском формате. В частности, Путин отметил целесообразность тщательной подготовки повестки дня саммита "нормандской четверки". Кроме того, он подчеркнул отсутствие альтернативы минскому комплексу мер как основе урегулирования на Донбассе.

На прошлой неделе сообщалось, что участники переговоров по мирному урегулированию на Донбассе пока не прорабатывали даты будущего саммита "нормандской четверки". Данную информацию подтвердили помощник Путина Юрий Ушаков, а также пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.