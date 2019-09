Зеленский готов к встрече "нормандской четверки" уже в сентябре, - МИД

Joint press conference: Minister for Foreign Affairs of Ukraine Vadym Prystaiko and Minister of Foreign Affairs and European Integration of Moldova Nicolae Popescu. - Спільна пресконференція Міністра закордонних справ України Вадима Пристайка та Міністра закордонних справ і європейської інтеграції Республіки Молдова Ніку Попеску.