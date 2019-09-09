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Зеленський готовий до зустрічі "нормандської четвірки" вже у вересні, - МЗС

Новини » Політика    09.09.2019 - 12:59
Зеленський готовий до зустрічі "нормандської четвірки" вже у вересні, - МЗС
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

У МЗС підтвердили підготовку до саміту "нормандської четвірки"

Президент України Володимир Зеленський готовий до зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки" вже у вересні. Про це на спільному брифінгу з міністром закордонних справ Молдови Ніку Попеску заявив глава МЗС України Вадим Пристайко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, найближчим часом планується зустріч в нормандському форматі, і на сьогодні триває його підготовка.

"Щонайменше, президент Зеленський готовий це зробити навіть не до грудня, а в цьому місяці", - заявив Пристайко.

Joint press conference: Minister for Foreign Affairs of Ukraine Vadym Prystaiko and Minister of Foreign Affairs and European Integration of Moldova Nicolae Popescu. - Спільна пресконференція Міністра закордонних справ України Вадима Пристайка та Міністра закордонних справ і європейської інтеграції Республіки Молдова Ніку Попеску.

Опубліковано Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine Понеділок, 9 вересня 2019 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президенти Росії та Франції - Володимир Путін і Еммануель Макрон - обговорили підготовку до саміту в нормандському форматі. Зокрема, Путін відзначив доцільність ретельної підготовки порядку денного саміту "нормандської четвірки". Крім того, він підкреслив відсутність альтернативи мінському комплексу заходів як основі врегулювання на Донбасі.

Минулого тижня повідомлялося, що учасники переговорів з мирного врегулювання на Донбасі поки що не опрацьовували дати майбутнього саміту "нормандської четвірки". Дану інформацію підтвердили помічник Путіна Юрій Ушаков, а також прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

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