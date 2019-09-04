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В России не готовы назвать даты саммита "нормандской четверки"

Новости » Политика    04.09.2019 - 12:54
В России не готовы назвать даты саммита "нормандской четверки"
Фото: Юрий Ушаков (twitter.com/sputnik_estonia)

Саммит "нормандской четверки" пока не обзавелся конкретными датами

Участники переговоров по мирному урегулированию на Донбассе пока не прорабатывали даты будущего саммита "нормандской четверки". Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передают российские СМИ.

По его словам, на сегодня еще не прорабатывались конкретные сроки встречи лидеров России, Германии, Франции и Украины в нормандском формате.

"Нет, не известно, конкретные сроки не проговаривались", - заявил Ушаков в кулуарах Восточного экономического форума во Владивостоке.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по результатам встречи советников в рамках подготовки к саммиту "нормандской четверки" конкретная дата до сих пор не определена.

До этого он заявлял, что для самой встречи в нормандском формате Россия не выдвигает условий, но "кто-то должен подготовить фундамент".

"Президент Владимир Путин тоже является сторонником проведения такой встречи. Но, чтобы главы государств собрались вместе и начали что-то обсуждать, кто-то должен подготовить фундамент для этого обсуждения, кто-то должен проделать домашнюю работу", - сказал он.

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Новости Украины Российская ФедерациясаммитНормандская четверка
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