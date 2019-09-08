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Макрон и Путин обсудили подготовку к саммиту в нормандском формате

Новости » Политика    08.09.2019 - 20:29
Макрон и Путин обсудили подготовку к саммиту в нормандском формате
Фото: Эммануэль Макрон и Владимир Путин (kremlin.ru)

Путин отметил целесообразность тщательной подготовки повестки дня саммита

Президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в телефонном разговоре дали позитивную оценку обмену удерживаемыми лицами между РФ и Украиной, а также Путин отметил целесообразность подготовки повестки дня саммита "нормандской четверки". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Владимир Путин и Эмманюэль Макрон дали позитивную оценку освобождению и передаче 7 сентября удерживавшихся в Украине и в России лиц как важной гуманитарной акции. Выражена надежда, что это будет способствовать нормализации российско-украинских отношений", - говорится в сообщении Кремля.

На сайте Кремля говорится, что Путин и Макрон подтвердили настрой на продолжение конструктивной совместной работы в рамках "нормандского формата". Так, Путин отметил целесообразность тщательной подготовки повестки дня саммита "нормандской четверки". Также была акцентирована безальтернативность минского комплекса мер как основы урегулирования на Донбассе.

Напомним, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что обмен политзаключенными между Украиной и РФ стал шансом найти выход из сложившегося кризиса между странами.

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Новости Украины Владимир ПутинЭммануэль Макрон
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