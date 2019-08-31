Зеленский готов разрешить эксгумацию поляков в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности разблокировать получение разрешений на поисковые работы в местах гибели поляков в Украине. Об этом он заявил в ходе рабочего визита в Польшу.

"Я готов разблокировать получение разрешений на проведение поисковых работ в Украине. А польская сторона упорядочит украинские места памяти в Польше", - заявил Зеленский.

Зеленский предложил президенту Польши Анджею Дуде соорудить на границе Украины и Польши общий мемориал примирения.

Стороны договорились обновить и перезагрузить двустороннюю рабочую группу, которая будет работать под патронатом президентов Польши и Украины.

Напомним, ранее глава Министерства иностранных Польши Яцек Чапутович выразил надежду на изменение украинской позиции касательно запрета на проведение эксгумации поляков. Обсуждения о снятии запрета на эксгумацию начались еще в начале этого года. Тогда о готовности контактировать по этому вопросу заявил вице-премьер-министр Павел Розенко.

Отметим, мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ в Украине был наложен два года назад. Такой была реакция Украины в ответ на снос памятника УПА в Грушовичах.