Украина готова снять мораторий на эксгумацию поляков

Фото: Павел Розенко (РБК-Украина)

Отмену мораторию могут обсудить на следующей двусторонней встрече

Украина готова контактировать с Польшей по поводу восстановления поисковых и эксгумационных работ. Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко, передает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

По его словам, напряженность в двусторонних отношениях снизилась после того, как на прошлой неделе Конституционный суд Польши стал на сторону Украины в споре по закону об Институте национальной памяти.

"Украинская сторона настроена очень конструктивно, и мы готовы совместными усилиями подписать документы, которые откроют путь к возобновлению работ, как на территории Украины, так и на территории Польши", - отметил Розенко.

По его мнению, стороны должны учесть опыт минувших лет перед возобновлением эксгумаций.

"Мы должны сделать выводы из событий, которые произошли в последние годы, и, прежде всего, в будущем не допускать провокаций, в том числе разрушения мест памяти, как на территории Польши, так и на территории Украины. Поэтому диалог будет продолжен", - заверил он.

Напомним, ранее в Польше признали неконституционными термины "украинские националисты" и "Восточная Малопольша" в законе об Институте национальной памяти.

Отметим, весной прошлого года Польша не видела выполнения Украиной договоренностей об эксгумации тел поляков.