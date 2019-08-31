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Зеленский: "Северный поток-2" является неприемлемым

Новости » Политика    31.08.2019 - 14:43
Зеленский: "Северный поток-2" является неприемлемым
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский подчеркнул, что "Северный поток-2" несет в себе угрозы для всей Европы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "Северный поток-2" является неприемлемым. Об этом он сказал на брифинге по результатам встречи с президентом Польши Анджеем Дудой.

Зеленский отметил, что в ходе встречи с Дудой было уделено внимание вопросу энергетической безопасности.

"Здесь мы говорим с Польшей единым голосом." Северный поток-2 "является неприемлемым и несет в себе угрозы для всей Европы. Мы одновременно выступаем за диверсификацию источников энергоснабжения, а также энергетическое сотрудничество в треугольнике "Польша - США - Украина", - заявил Зеленский.

Отметим, сегодня, 31 августа, Зеленский находится с официальным визитом в Польше. В Варшаве президент Украины провел встречу с президентом Польши.

Напомним, ранее сообщалась, что проект строительства российского газопровода "Северный поток-2" завершен на три четверти. Как сообщал оператор проекта Nord Stream 2, по дну Балтийского моря в водах России, Финляндии, Швеции и Германии уложено более 1,8 тыс. км газопровода.

Как писало РБК-Украина, ранее заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский сравнил соглашение о строительстве газопровода "Северный поток-2" с пактом "Молотова-Риббентропа".

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Новости Украины Владимир ЗеленскийСеверный поток-2
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