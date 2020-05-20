Разумков поручил регламентному комитету провести срочное заседание

Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)

Глава Рады призвал провести заседание в 12:00

Глава Верховной рады Дмитрий Разумков поручил комитету по вопросам регламента провести срочное заседание в 12:00. Так, спикер ВР объявил об этом после совещания с председателями фракций и депутатских групп.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Обращаюсь к главе регламентного комитета: уважаемые члены комитета, необходимо будет провести заседание регламентного комитета в 12:00, во время перерыва с 12:00 до 12:30", - отметил спикер.

Напомним, ранее заместитель главы Верховной рады Елена Кондратюк заявила, что народный депутат от фракции "Батькивщина" Олег Мейдич заболел коронавирусом. В среду, 20 мая, на заседании парламента отсутствует вся фракция.

Кондратюк отметила, что все депутаты пошли на самоизоляцию. "И пока тестирование не будет проведено каждому из депутатов, и не будет решения о том, что они здоровы, они не вернутся в этот зал", - сказала замглавы Рады.

Как писало РБК-Украина, народные депутаты вчера поддержали изменение графика проведения пленарных заседаний парламента. За такое решение проголосовали 324 парламентария.

Так, по словам главы парламента Дмитрия Разумкова, во вторник - четверг нардепы будут работать с 10 утра до 12 дня, полчаса перерыв, а далее с 12:30 до 15:00.

Автор: Юлия Струк