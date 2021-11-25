Зеленский и глава Евросовета обсудили ситуацию на Донбассе и границе Украины с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой Европейского совета Шарлем Мишелем ситуацию на Донбассе и концентрацию российских войск на украинской границе. В ходе беседы также затрагивалась подготовка саммита Восточного партнерства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента .

"Собеседники обсудили развитие ситуации на востоке страны в связи с концентрацией российских вооруженных сил вдоль украинских границ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Зеленский проинформировал главу Евросовета о предпринимаемых мерах по урегулированию конфликта. В свою очередь Шарль Мишель рассказал о результатах своего разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

Зеленский и глава Евросовета договорились о координации своих действий и позиций по урегулированию конфликта.

Во время беседы также обсуждалась подготовка саммита Восточного партнерства, проведение которого запланировано на 15 декабря.