Зеленський і глава Євроради обговорили ситуацію на Донбасі і кордоні України з Росією

Президент України Володимир Зеленський обговорив з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем ситуацію на Донбасі і концентрацію російських військ на українському кордоні. В ході бесіди також порушувалася підготовка саміту Східного партнерства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.