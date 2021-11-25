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Зеленський і глава Євроради обговорили ситуацію на Донбасі і кордоні України з Росією

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Київ, Четвер 25 листопада 2021 21:16
Зеленський і глава Євроради обговорили ситуацію на Донбасі і кордоні України з Росією Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський обговорив з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем ситуацію на Донбасі і концентрацію російських військ на українському кордоні. В ході бесіди також порушувалася підготовка саміту Східного партнерства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

"Співрозмовники обговорили розвиток ситуації на сході країни у зв'язку з концентрацією російських збройних сил уздовж українських кордонів", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що Зеленський поінформував главу Євроради про вжиті заходи щодо врегулювання конфлікту. Своєю чергою Шарль Мішель розповів про результати своєї розмови з президентом РФ Володимиром Путіним.

Зеленський і глава Євроради домовилися про координацію своїх дій і позицій щодо врегулювання конфлікту.

Під час бесіди також обговорювалася підготовка саміту Східного партнерства, проведення якого заплановано на 15 грудня.

Нагадаємо, раніше ситуацію на кордоні з Росією Зеленський обговорив з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Зазначимо, напередодні в офісі президента розвіяли чутки про введення в Україні воєнного стану на тлі загрози вторгнення Росії.

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