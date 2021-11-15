UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Зеленский и глава Евросовета обсудили ситуацию с мигрантами на границе Польши

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой Европейского совета Шарлем Мишелем ситуацию с мигрантами на границе ЕС и Беларуси. В ходе беседы также затрагивались и другие вызовы безопасности в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Зеленского.

"Обсудил с Шарлем Мишелем ситуацию на границе ЕС и Беларуси, а также другие вызовы безопасности в регионе", - написал глава государства.

По его словам, во время беседы они договорились согласовать последующие шаги для урегулирования этого кризиса и действовать сообща против гибридных атак.

Напомним, 15 ноября ситуация на польско-белорусской границе продолжает обостряться - силовики Беларуси не дают возможности нелегальным мигрантам вернуться в страну.

Отметим, мигранты на границе Беларуси и Польши продолжают накапливаться на КПП "Кузница", польские военные ожидают новой попытки прорыва нелегалов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийМиграционный кризисЕвросоюз