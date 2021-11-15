Зеленский и глава Евросовета обсудили ситуацию с мигрантами на границе Польши

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой Европейского совета Шарлем Мишелем ситуацию с мигрантами на границе ЕС и Беларуси. В ходе беседы также затрагивались и другие вызовы безопасности в регионе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Зеленского.
"Обсудил с Шарлем Мишелем ситуацию на границе ЕС и Беларуси, а также другие вызовы безопасности в регионе", - написал глава государства.
По его словам, во время беседы они договорились согласовать последующие шаги для урегулирования этого кризиса и действовать сообща против гибридных атак.
Напомним, 15 ноября ситуация на польско-белорусской границе продолжает обостряться - силовики Беларуси не дают возможности нелегальным мигрантам вернуться в страну.
Отметим, мигранты на границе Беларуси и Польши продолжают накапливаться на КПП "Кузница", польские военные ожидают новой попытки прорыва нелегалов.