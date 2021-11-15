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Зеленський і глава Євроради обговорили ситуацію з мігрантами на кордоні Польщі

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський обговорив з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем ситуацію з мігрантами на кордоні ЄС та Білорусі. В ході бесіди також порушувалися й інші виклики безпеки в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Зеленського.

"Обговорив з Шарлем Мішелем ситуацію на кордоні ЄС і Білорусі, а також інші виклики безпеки в регіоні", - написав глава держави.

За його словами, під час бесіди вони домовилися узгодити подальші кроки для врегулювання цієї кризи і діяти спільно проти гібридних атак.

Нагадаємо, 15 листопада ситуація на польсько-білоруському кордоні продовжує загострюватися - силовики Білорусі не дають можливості нелегальним мігрантам повернутися в країну.

Відзначити, мігранти на кордоні Білорусі та Польщі продовжують накопичуватися на КПП "Кузня", польські військові очікують нової спроби прориву нелегалів.

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