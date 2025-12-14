Зеленський про гарантії безпеки для України: ми вже пішли на компроміс

Двосторонні гарантії безпеки від США за 5 статтею НАТО, а також гарантії від європейських партнерів та інших країн - це вже компроміс з боку України.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з медіа.
Зеленський зазначив, що українським бажанням з самого початку був вступ до НАТО і це були б реальні гарантії безпеки. Однак такий напрямок деякі партнери в США і Європі не підтримали.
"Сьогодні двосторонні гарантії безпеки між Україною і США, а саме гарантії Article 5 від США для нас і гарантії безпеки від європейських колег для нас, а також інших країн, Канади, Японії тощо. Ці гарантії безпеки для нас - це можливість, щоб не розпочався ще один прихід російської агресії. І це вже компроміс з нашого боку", - наголосив він.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що адміністрація президента США Дональда Трампа готова надати Україні юридично зобов’язуючі гарантії безпеки, засновані на 5 статті НАТО.
За словами американського чиновника відповідна угода буде винесена на голосування до Конгресу США. Він зазначив, що Вашингтон прагне запропонувати Києву не "порожній чек", а сильну й реальну гарантію безпеки.
Передбачається, що переговорний процес складатиметься з трьох окремих угод - щодо миру, безпекових гарантій та післявоєнної реконструкції. Останні раунди перемовин, як зазначив чиновник, вперше дали Україні чітке бачення "дня після війни".
У США також заявили, що переговори щодо економічного відновлення та реконструкції просуваються позитивно. За нинішньою пропозицією, війна має завершитися збереженням Україною суверенітету над близько 80% території, отриманням "найсильніших гарантій безпеки в історії" та масштабного пакета економічної підтримки.