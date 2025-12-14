Зеленский о гарантиях безопасности для Украины: мы уже пошли на компромисс

Двусторонние гарантии безопасности от США по 5 статье НАТО, а также гарантии от европейских партнеров и других стран - это уже компромисс со стороны Украины.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с медиа.
Зеленский отметил, что украинским желанием с самого начала было вступление в НАТО и это были бы реальные гарантии безопасности. Однако такое направление некоторые партнеры в США и Европе не поддержали.
"Сегодня двусторонние гарантии безопасности между Украиной и США, а именно гарантии Article 5 от США для нас и гарантии безопасности от европейских коллег для нас, а также других стран, Канады, Японии и т.д. Эти гарантии безопасности для нас - это возможность, чтобы не начался еще один приход российской агрессии. И это уже компромисс с нашей стороны", - подчеркнул он.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что администрация президента США Дональда Трампа готова предоставить Украине юридически обязывающие гарантии безопасности, основанные на 5 статье НАТО.
По словам американского чиновника соответствующее соглашение будет вынесено на голосование в Конгресс США. Он отметил, что Вашингтон стремится предложить Киеву не "пустой чек", а сильную и реальную гарантию безопасности.
Предполагается, что переговорный процесс будет состоять из трех отдельных соглашений - о мире, гарантиях безопасности и послевоенной реконструкции. Последние раунды переговоров, как отметил чиновник, впервые дали Украине четкое видение "дня после войны".
В США также заявили, что переговоры по экономическому восстановлению и реконструкции продвигаются положительно. По нынешнему предложению, война должна завершиться сохранением Украиной суверенитета над около 80% территории, получением "самых сильных гарантий безопасности в истории" и масштабного пакета экономической поддержки.