Зеленський: гарантії безпеки мають "змістовні речі" на землі, у небі та на морі

Глава держави поінформував, що на його думку, цей тиждень дуже результативний.

"Європа, Сполучені Штати, Канада, Австралія, Нова Зеландія, Японія - це географія підтримки та заходів тільки за цей один тиждень", - сказав президент.

Зеленський зазначив, що до "Коаліції рішучих" входить 35 країн, і гарантувати безпеку Україні готові вже 26 країн.

"У гарантіях безпеки для України 26 країн, це змістовні речі на землі, у небі, на морі, також у кіберпросторі, також це фінансування для нашої армії. Найголовніше - це достатньо сильна українська армія, щоб точно була гарантована наша незалежність, суверенітет України. А отже, це зброя для армії. Довгострокове фінансування для української армії", - говорить глава держави.

Він додав, що багато цих компонентів було погоджено з партнерами за основу.