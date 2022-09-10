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У Зеленского назвали одну из главных гарантий безопасности для Украины

Новина українською →
Украина, Суббота 10 сентября 2022 22:30
У Зеленского назвали одну из главных гарантий безопасности для Украины Фото: Андрей Сибига, заместитель руководителя ОП (facebook.com/andrij.sybiha.7)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украина продолжает работать над получением гарантий безопасности, чтобы защититься от новой агрессии со стороны России. Одной из главных гарантий должен стать так называемый "воздушный щит".

Об этом на форуме YES, организованном Фондом Виктора Пинчука, заявил заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина.

Как пояснил представитель ОП, под "воздушным щитом" подразумевается предоставление Украине средств, которые помогут защитить небо от российских ракет и авиации.

"Одним из определяющих факторов гарантий безопасности должен быть "воздушный щит". То есть это новейшие системы ПВО. Кроме всех остальных составляющих (гарантий безопасности - ред.). И мир должен это понимать. Потому что защита украинского неба должна быть одной из важных составляющих будущей конфигурации безопасности в Европе", - сказал Сибига.

Напомним, о защите неба украинские власти просят международных партнеров с первых дней полномасштабного вторжения. Как объяснял президент Владимир Зеленский, это помогло бы защитить города и села от российских ударов с воздуха.

О том, какая украинская система противовоздушной обороны сегодня, вы можете прочитать в интервью РБК-Украина "Юрий Игнат: мы фактически создали уникальную систему ПВО, которой нет в мире".

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