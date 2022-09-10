У Зеленского назвали одну из главных гарантий безопасности для Украины

Украина продолжает работать над получением гарантий безопасности, чтобы защититься от новой агрессии со стороны России. Одной из главных гарантий должен стать так называемый "воздушный щит".

Об этом на форуме YES, организованном Фондом Виктора Пинчука, заявил заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина .

"Одним из определяющих факторов гарантий безопасности должен быть "воздушный щит". То есть это новейшие системы ПВО. Кроме всех остальных составляющих (гарантий безопасности - ред.). И мир должен это понимать. Потому что защита украинского неба должна быть одной из важных составляющих будущей конфигурации безопасности в Европе", - сказал Сибига.

Как пояснил представитель ОП, под "воздушным щитом" подразумевается предоставление Украине средств, которые помогут защитить небо от российских ракет и авиации.

Напомним, о защите неба украинские власти просят международных партнеров с первых дней полномасштабного вторжения. Как объяснял президент Владимир Зеленский, это помогло бы защитить города и села от российских ударов с воздуха.

О том, какая украинская система противовоздушной обороны сегодня, вы можете прочитать в интервью РБК-Украина "Юрий Игнат: мы фактически создали уникальную систему ПВО, которой нет в мире".

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