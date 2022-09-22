Зеленський на ГА ООН представив українську формулу миру: президент назвав 5 пунктів

Політик зазначив, що Україна хоче миру, Європа хоче миру, світ хоче миру й лише РФ хоче війни, але вона не зможе зупинити хід історії.

"Людство та міжнародне право сильніші, ніж одна держава-терорист. Росії доведеться закінчувати цю війну. Війну, яку вона розпочала. І я виключаю, що врегулювання може відбуватись на будь-якій іншій основі, ніж українська формула миру", - наголосив Зеленський.

Президент розповів, що у документі 5 пуктів:

покарання агресора;

захист життя;

відновлення безпеки і територіальної цілісності;

гарантії безпеки;

рішучість.

"Ми готові до миру, але до чесного і справедливого миру. Саме тому з нами - світ", - додав глава держави.