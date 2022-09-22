Зеленський на ГА ООН представив українську формулу миру: президент назвав 5 пунктів

Війна, яку розв'язала Москва, може завершитися лише на умовах Києва. Основою буде українська формула миру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського на полях 77 Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.
Політик зазначив, що Україна хоче миру, Європа хоче миру, світ хоче миру й лише РФ хоче війни, але вона не зможе зупинити хід історії.
"Людство та міжнародне право сильніші, ніж одна держава-терорист. Росії доведеться закінчувати цю війну. Війну, яку вона розпочала. І я виключаю, що врегулювання може відбуватись на будь-якій іншій основі, ніж українська формула миру", - наголосив Зеленський.
Президент розповів, що у документі 5 пуктів:
"Ми готові до миру, але до чесного і справедливого миру. Саме тому з нами - світ", - додав глава держави.
Нагадаємо, міністри закордонних справ країн Євросоюзу проведуть екстрену зустріч, на якій вони обговорять запровадження нових санкцій проти Росії та продовження допомоги Україні.
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