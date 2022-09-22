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Зеленский на ГА ООН представил украинскую формулу мира: президент назвал 5 пунктов

Фото: Зеленский на ГА ООН представил украинскую формулу мира (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Война, которую развязала Москва, может завершиться только на условиях Киева. Основой станет украинская формула мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского на полях 77 Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Политик отметил, что Украина хочет мира, Европа хочет мира, мир хочет мира и только РФ хочет войны, но она не сможет остановить ход истории.

"Человечество и международное право сильнее одного государства-террориста. России придется заканчивать эту войну. Войну, которую она начала. И я исключаю, что урегулирование может происходить на любой другой основе, чем украинская формула мира", - подчеркнул Зеленский.

Президент рассказал, что в документе 5 пунктов:

  • наказание агрессора;
  • защита жизни;
  • восстановление безопасности и территориальной целостности;
  • гарантии безопасности;
  • решительность.

"Мы готовы к миру, но к честному и справедливому миру. Именно поэтому с нами - мир", - добавил глава государства.

Напомним, министры иностранных дел стран Евросоюза проведут экстренную встречу, на которой они обсудят введение новых санкций против России и продление помощи Украине.

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Владимир ЗеленскийВойна России против Украины