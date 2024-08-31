Зеленський про фронт: найважливіше зараз - завдати ворогу максимальних втрат

Для України зараз найважливіше завдати максимальних втрат ворогу на фронті. Крім того, відповідати на всі російські удари.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його вечірнє звернення .

Голова держави розповів, що сьогодні говорив із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. За словами Зеленського, на Покровському напрямку зараз найбільша кількість штурмів. Непроста ситуація також на Краматорському, Торецькому та Куп'янському напрямках. Зеленський підкреслив, що всій лінії бойового зіткнення щодня відбувається майже дві сотні боїв.

"І найважливіше зараз - завдавати окупанту максимальних втрат та відповідати на всі російські удари", - наголосив президент.

Крім того, Зеленський обговорив із Сирським деталі наступальних операцій ЗСУ та активні дії в Курській області.

"Ми продовжуємо поповнювати обмінний фонд для України та витискаємо війну на російську територію", - сказав президент.

Він наголосив, що стійкість кожного українського підрозділу, влучність наших воїнів та сильні рішення партнерів мають однаково вирішальне значення.