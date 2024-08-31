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Зеленський закликав Захід дати дозвіл на далекобійність: не можна затягувати

Субота 31 серпня 2024 21:02
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Зеленський закликав Захід дати дозвіл на далекобійність: не можна затягувати Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

Для того, щоб повністю захищати Україну та українців, нашій країні потрібен дозвіл на далекобійність. Також потрібні далекобійні снаряди та ракети.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення голови держави.

За його словами, очищення українського неба від КАБів РФ, буде сильним кроком, щоб примусити Росію шукати закінчення війни та справедливий мир. У свою чергу, представники України вже дали всю необхідну інформацію і деталі "нашим партнерам".

Із запитом надати дозволи на далекобійність, Зеленський звернувся Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції та Німеччини.

"Нам потрібні можливості і дозволи на далекобійність, і ваші далекобійні снаряди та ракети. Не можна відкладати життєво важливі рішення", - сказав президент.

Зеленський наголосив, що ці рішення - це саме те, що може найбільш правильно вплинути на події

Трагедія в Харкові

До цього заклику президент дійшов, згадавши на початку звернення вчорашні удари РФ по Харкову. Унаслідок влучання російських бомб по місту загинуло шестеро людей, постраждали - 97.

Детальніше про наслідки атаки країни-агресора читайте в матеріалі РБК-Україна.

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