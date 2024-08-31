ua en ru
Сб, 31 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский о фронте: самое важное сейчас - нанести врагу максимальные потери

Суббота 31 августа 2024 21:34
UA EN RU
Зеленский о фронте: самое важное сейчас - нанести врагу максимальные потери Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

Для Украины сейчас важнее всего нанести максимальные потери врагу на фронте. Кроме того, отвечать на все российские удары.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его вечернее обращение.

Глава государства рассказал, что сегодня говорил с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. По словам Зеленского, на Покровском направлении сейчас самое большое количество штурмов. Непростая ситуация также на Краматорском, Торецком и Купянском направлениях. Он подчеркнул, что по всей линии боевого столкновения ежедневно происходит почти две сотни боев.

"И самое важное сейчас - наносить оккупанту максимальные потери и отвечать на все российские удары", - подчеркнул президент.

Кроме того, Зеленский обсудил с Сырским детали наступательных операций ВСУ и активные действия в Курской области.

"Мы продолжаем пополнять обменный фонд для Украины и вытесняем войну на российскую территорию", - сказал президент.

Он подчеркнул, что устойчивость каждого украинского подразделения, меткость наших воинов и сильные решения партнеров имеют одинаково решающее значение.

Напомним, что в этом же видео Зеленский обратился к США, Британии, Франции и Германии с призывом предоставить Украине разрешение на дальнобойность, а также дальнобойные снаряды и ракеты.

Это в свою очередь, позволит полностью защищать Украину и украинцев. В частности, речь шла об очистке украинского неба от российских КАБов.

Зеленский обращаясь к странам Запада отметил, что нельзя откладывать жизненно важные решения, поскольку эти решения - это именно то, что может наиболее правильно повлиять на события.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
NEWS
Тарифы ЖКХ, субсидии и пенсии в сентябре: к чему готовиться украинцам
Тарифы ЖКХ, субсидии и пенсии в сентябре: к чему готовиться украинцам
DAILY
Страх и сомнения Запада. Почему Украине не дают "дальнобойность" для ударов по России
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Страх и сомнения Запада. Почему Украине не дают "дальнобойность" для ударов по России