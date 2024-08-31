Зеленский о фронте: самое важное сейчас - нанести врагу максимальные потери

Для Украины сейчас важнее всего нанести максимальные потери врагу на фронте. Кроме того, отвечать на все российские удары.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его вечернее обращение .

Глава государства рассказал, что сегодня говорил с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. По словам Зеленского, на Покровском направлении сейчас самое большое количество штурмов. Непростая ситуация также на Краматорском, Торецком и Купянском направлениях. Он подчеркнул, что по всей линии боевого столкновения ежедневно происходит почти две сотни боев.

"И самое важное сейчас - наносить оккупанту максимальные потери и отвечать на все российские удары", - подчеркнул президент.

Кроме того, Зеленский обсудил с Сырским детали наступательных операций ВСУ и активные действия в Курской области.

"Мы продолжаем пополнять обменный фонд для Украины и вытесняем войну на российскую территорию", - сказал президент.

Он подчеркнул, что устойчивость каждого украинского подразделения, меткость наших воинов и сильные решения партнеров имеют одинаково решающее значение.