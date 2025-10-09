Зеленський: Франція затримала підсанкційний танкер РФ завдяки українській розвідці

Глава держави наголосив, що важливо продовжувати роботу щодо санкцій та російського флоту танкерів. Причому це стосується не тільки доходів від нафти.

"Я спеціально вам приніс показати один приклад. Наприклад, ця спецоперація, там де французи хлопнули танкер з російського тіньового флоту. Служба зовнішньої розвідки України передала інформацію, що з Приморська почав свій шлях танкер BORACAY. Танкер зупинили", - поінформував президент.

Він додав, що у тому танкері були спецслужбовці Російської Федерації. Окрім того, капітаном був громадянин Китаю. Таким чином, за словами Зеленського, працює тіньовий флот.

"Я думаю, що це звичайна практика Російської Федерації. Танкер через три дні відпустили. Тіньовий флот - ось як це працює. Мало того, що його просто зупиняють, перевіряють, а капітана викликають до суду, знімають його з борта. Це ще не значить, що далі нафта не піде своїм шляхом", - підкреслив глава держави.

Зеленський поінформував, що за даними України, відповідних танкерів більше 500 одиниць. Він наголосив, що їх треба тотально зупиняти і тоді це матиме великий вплив як на торгівлю енергоресурсами, так і на безпеку в Європі.

"Бо саме такі танкери в тому числі серед майданчиків для запуску росіянами дронів", - пояснив Зеленський.