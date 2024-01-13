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Зеленський про форум в Давосі: представимо свою позицію, а не божевілля того чи іншого диктатора

Фото: український президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Український президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже почала підготовку до Форуму в Давосі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку лідера України в Telegram.

Зеленський заявив, що Україна вже розпочала підготовку до форуму в Давосі, де буду представлено українські можливості та позицію.

 

"До представлення нашої позиції, наших можливостей – спільних можливостей усіх у світі, хто прагне залишити своїм дітям світ, де панує стабільність і має значення свобода. Наші цінності, а не божевілля того чи іншого диктатора", - сказав президент.

Форум у Давосі

Нагадаємо, ми повідомляли, що наступна зустріч радників з національної безпеки та політичних радників лідерів країн щодо реалізації української формули світу відбудеться у Давосі у січні 2024 року.

ЗМІ писали про те, що Зеленський може відвідати Швейцарію та взяти участь у Міжнародному економічному форумі.

За даними західних ЗМІ, український президент приїде до столиці Швейцарії - міста Берн. Візит може тривати щонайменше два дні.

Пізніше президент Всесвітнього економічного форуму Берге Бренде підтвердив візит Зеленського.

Сьогодні стало відомо, що президент України навіть виступить зі спеціальним зверненням на Всесвітньому економічному форумі в Давосі

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