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Зеленский о форуме в Давосе: представим свою позицию, а не безумие того или иного диктатора

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже начала подготовку к Форуму в Давосе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу лидера Украины в Telegram.

Зеленский заявил, что Украина уже начала подготовку к форуму в Давосе, где буду представлены украинские возможности и позиция.

"До представления нашей позиции, наших возможностей - общих возможностей всех в мире, кто стремится оставить своим детям мир, где царит стабильность и имеет значение свобода. Наши ценности, а не безумие того или иного диктатора", - сказал президент.

Форум в Давосе

Напомним, мы сообщали, что следующая встреча советников по национальной безопасности и политических советников лидеров стран по реализации украинской формулы мира состоится в Давосе в январе 2024 года.

СМИ писали, что Зеленский может посетить Швейцарию и принять участие в Международном экономическом форуме.

По данным западных СМИ, украинский президент приедет в столицу Швейцарии - город Берн. Визит может длиться не менее двух дней.

Позже президент Всемирного экономического форума Берге Бренде подтвердил визит Зеленского.

Сегодня стало известно, что президент Украины даже выступит со специальным обращением на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

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