Зеленський про формат перемовин з РФ: треба припинити удари й шукати рішення

Для початку мирних переговорів необхідно, щоб Росія припинила удари по Україні. Після цього вже можна шукати рішення щодо закінчення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Треба припинити удари, припинити вбивства й після цього шукати рішення на перемовинах. Ми готові до будь-якого формату розмови. Росія повинна припинити удари та війну", - зазначив Зеленський.

Також, за словами президента, він говорив з міністрами Люксембургу про дипломатію, необхідність повного припинення вогню, "безумовного й на достатній період - щонайменше на 30 діб".

"Говорив сьогодні з міністрами - у нас у гостях були міністри закордонних справ та оборони Люксембургу. Передусім про нашу взаємодію у Європі та про підтримку. Хочу подякувати за підтримку України", - розповів Зеленський.

Перемир'я між Україною та РФ

Нагадаємо, днями російський диктатор Володимир Путін оголосив перемир'я з 8 по 10 травня, на "День перемоги". Він хоче, щоб у цей час були зупинені всі бойові дії.

У відповідь президент України Володимир Зеленський заявив, що тільки повне і безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів може дати основу для реальної дипломатії.

"Зараз ось знову чергова спроба маніпуляцій: чомусь усі мають чекати 8 травня і тільки тоді припиняти вогонь. Щоб забезпечити Путіну тишу на час параду. Ми цінуємо життя людей, а не паради. Саме тому ми вважаємо, що світ вважає, що немає причин чекати 8 травня. І вогонь має бути припинений не на кілька днів, щоб потім знову вбивати", - зазначив він.

Крім того, речниця Білого дому Каролін Лівітт заявила, що президент США Дональд Трамп хоче постійного миру, а не перемир'я на кілька днів.

Водночас, як зазначили у Путіна, Росія боїться, що під час перемир'я з Україною на 30 днів її західні партнери допоможуть зміцнити ЗСУ.

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