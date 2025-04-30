Зеленский о формате переговоров с РФ: надо прекратить удары и искать решения

Для начала мирных переговоров необходимо, чтобы Россия прекратила удары по Украине. После этого уже можно искать решение по окончанию войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Надо прекратить удары, прекратить убийства и после этого искать решение на переговорах. Мы готовы к любому формату разговора. Россия должна прекратить удары и войну", - отметил Зеленский.

Также, по словам президента, он говорил с министрами Люксембурга о дипломатии, необходимости полного прекращения огня, "безусловного и на достаточный период - минимум на 30 суток".

"Говорил сегодня с министрами - у нас в гостях были министры иностранных дел и обороны Люксембурга. Прежде всего о нашем взаимодействии в Европе и о поддержке. Хочу поблагодарить за поддержку Украины", - рассказал Зеленский.

Перемирие между Украиной и РФ

Напомним, на днях российский диктатор Владимир Путин объявил перемирие с 8 по 10 мая, на "День победы". Он хочет, чтобы в это время были остановлены все боевые действия.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что только полное и безусловное прекращение огня минимум на 30 дней может дать основу для реальной дипломатии.

"Сейчас вот опять очередная попытка манипуляций: почему-то все должны ждать 8 мая и только тогда прекращать огонь. Чтобы обеспечить Путину тишину на время парада. Мы ценим жизни людей, а не парады. Именно поэтому мы считаем, что мир считает, что нет причин ждать 8 мая. И огонь должен быть прекращен не на несколько дней, чтобы потом снова убивать", - отметил он.

Кроме того, пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила, что президент США Дональд Трамп хочет постоянного мира, а не перемирия на несколько дней.

В то же время, как отметили у Путина, Россия боится, что во время перемирия с Украиной на 30 дней ее западные партнеры помогут укрепить ВСУ.

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