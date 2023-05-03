Зеленський у Фінляндії: всі подробиці візиту

13:22. Президент Фінляндії зустрів Зеленського.

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо зустрів українського колегу Володимира Зеленського у Президентського палацу, лунає гімн України.

Оновлено 13:19. ОП веде пряму трансляцію із зустрічі Зеленського і Нііністьо.

Гельсінкі готуються до приїзду Зеленського

Як повідомляють місцеві ЗМІ, рух у центрі Гельсінкі перекритий через приїзд українського президента.

Тим часом перед Президентським палацом вже все готове до приїзду Зеленського.

Очікується, що він прибуде вже найближчим часом, оскільки його кортеж вже помічений на виїзді з аеропорту Гельсінкі-Вантаа.

Біля президентського палацу готова червона доріжка і групи музикантів. Над територією Президентського палацу тим часом чергують гелікоптери.

Переговори із президентом Фінляндії і не тільки

Як повідомили в канцелярії фінського президента, заплановані переговори між президентами Володимиром Зеленським та Саулі Нііністьо. Вони стосуватимуться оборонної боротьби України та підтримки України з боку Фінляндії, двосторонніх відносин між двома країнами та глобальної геополітичної ситуації.

Український президент вирушить на урочистий прийом до Президентського палацу, де зустрінеться з фінським колегою.

Також у робочому обіді також візьмуть участь прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін і міністр закордонних справ країни Пекка Хаавісто. У програмі Зеленського також зустріч зі спікером фінського парламенту Петтері Орпо.

Графік візиту Зеленського запізнюється приблизно на годину

За даними фінського видання Helsingin Sanomat, графік візиту президента України Володимира Зеленського запізнюється приблизно на годину.

Спочатку президент Нііністьо мав прийняти Зеленського у Президентському палаці о 12 годині, однак урочистості перенесли приблизно на годину. Що стало причиною такої затримки - не відомо.

Варто зазначити, що о 13:00 мала б розпочатися спільна пресконференція Зеленського та Нііністьо. Але через запізнення вона також відбудеться пізніше.

Саміт Україна - Північна Європа

Як згодом повідомив прес-секретар президента України Сергій Никифоров, глава держави також візьме участь у саміті Україна - Північна Європа.

"Зустріч лідерів України та п’яти країн Північної Європи організована для подальшої координації військової допомоги нашій державі, європейської та євроатлантичної інтеграції України. За результатами очікуємо спільну заяву", - анонсував Никифоров.

Таким чином, о половині дня президент Фінляндії проведе саміт між скандинавськими країнами та Україною.

Окрім Нііністе та Зеленського, у ньому візьмуть участь прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен та прем’єр-міністр Ісландії Катрін Якобсдоттір.

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