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Зеленський про фінансову допомогу від Європи та США: питання тижнів

Архівне фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Україна отримає допомогу від Європи та Сполучених Штатів Америки, рішення ухвалять протягом тижнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

"Я маю позитивні сигнали, що Європа підтримує нас, а саме країни ЄС і так само я впевнений, що вирішиться питання за допомогою в Конгресі", - йдеться в заяві.

За його словами, представники України провели багато різних дискусій, діалогів, зустрічей. Зеленський висловив сподівання, що країна не просто так витрачає час, який є дорогим для держави.

"Тому що ми під час війни маємо бути у своїй державі, це важливо, приїжджати і комунікувати з партнерами, зустрічатися, але тим не менш є пріоритети у воєнний час. Тому я вірю, що буде дуже позитивна реакція від наших партнерів", - додав президент.

Допомога Україні від США та ЄС

Кілька місяців тому президент США Джо Байден запросив у Конгресу виділити понад 100 млрд доларів на потреби нацбезпеки. У пакеті передбачено понад 60 млрд доларів нового фінансування для допомоги Україні.

Республіканці в Конгресі відмовилися підтримувати подібну ініціативу. Вони вимагають, щоб до пакета внесли більш жорсткі заходи з охорони кордону з Мексикою.

Таким чином, уже понад місяць у Конгресі намагаються домовитися про такі заходи, щоб схвалити пакет. А 12 січня стало відомо, що допомогу Україні від Сполучених Штатів призупинено до схвалення Конгресом нового фінансування.

Також прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заблокував ініціативу ЄС, яка передбачає виділення 50 млрд євро для України.

При цьому The Financial Times з посиланням на джерела повідомляло, що Єврокомісія готова поступитися деяким вимогам Угорщини, щоб схвалити це рішення.

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