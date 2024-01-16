Зеленский о финансовой помощи от Европы и США: вопрос недель

"Я имею позитивные сигналы, что Европа поддерживает нас, а именно страны ЕС и так же я уверен, что решится вопрос с помощью в Конгрессе", - говорится в заявлении.

По его словам, представители Украины провели много различных дискуссий, диалогов, встреч. Зеленский выразил надежду, что страна не просто так тратит время, которое является дорогим для государства.

"Потому что мы во время войны должны быть в своем государстве, это важно, приезжать и коммуницировать с партнерами, встречаться, но тем не менее есть приоритеты в военное время. Поэтому я верю, что будет очень положительная реакция от наших партнеров", - добавил президент.

Помощь Украине от США и ЕС

Несколько месяцев назад президент США Джо Байден запросил у Конгресса выделить более 100 млрд долларов на нужды нацбезопасности. В пакете предусмотрено более 60 млрд долларов нового финансирования для помощи Украине.

Республиканцы в Конгрессе отказались поддерживать подобную инициативу. Они требуют, чтобы в пакет внесли более жесткие меры по охране границы с Мексикой.

Таким образом, уже больше месяца в Конгрессе пытаются договориться о таких мерах, чтобы одобрить пакет. А 12 января стало известно, что помощь Украине от Соединенных Штатов приостановлена к одобрению Конгрессом нового финансирования.

Также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал инициативу ЕС, предусматривающую выделение 50 млрд евро для Украины.

При этом The Financial Times со ссылкой на источники сообщало, что Еврокомиссия готова уступить некоторые требования Венгрии, чтобы одобрить это решение.