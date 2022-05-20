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Финансовая помощь Украине – это защита от новых войн со стороны России, - Зеленский

Владимир Зеленский (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

Защита Украины со стороны иностранных партнеров – это и их защита от новых войн и кризисов, которые Россия может спровоцировать. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Владимира Зеленского.

"Я всегда говорю очень откровенно: ежемесячный дефицит бюджета в Украине – это 5 млрд долларов. И чтобы выстоять в войне за свободу, нам нужна скорая и достаточная финансовая поддержка. И это для партнеров не просто расходы или подарок – это их вклад в собственную безопасность", - подчеркнул глава государства.

Ранее Сенат США одобрил выделение еще 40 млрд долларов на помощь Украине. Эти средства будут направлены на военную и гуманитарную поддержку Украины. Выделить дополнительные средства предложил президент США Джо Байден. В его предложении говорилось о выделении дополнительных 33 млрд долларов.

Однако Палата представителей США в ходе рассмотрения этого предложения решила увеличить размер дополнительного пакета до 40 млрд долларов.

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