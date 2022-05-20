Зеленський: фінансова допомога Україні - це захист від нових воєн з боку Росії

Захист України з боку іноземних партнерів - це і їх захист від нових воєн і криз, які Росія може спровокувати. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Володимира Зеленського.

"Я завжди кажу дуже відверто: щомісячний дефіцит бюджету в Україні – це 5 млрд доларів. І щоб вистояти у війні за свободу, нам потрібна швидка і достатня фінансова підтримка. І це для партнерів не просто витрати або подарунок – це їх внесок у власну безпеку", - підкреслив глава держави.

Раньше Сенат США схвалив виділення ще 40 млрд доларів на допомогу Україні. Ці кошти будуть спрямовані на військову та гуманітарну підтримку України. Виділити додаткові кошти запропонував президент США Джо Байден. У його пропозиції йшлося про виділення додаткових 33 млрд доларів.

Однак Палата представників США в ході розгляду цієї пропозиції вирішила збільшити розмір додаткового пакету до 40 млрд доларів.

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