Зеленский не может не знать о "схемах" Коломойского в энергетике, - эксперт

Фото: Юрий Корольчук (Главком)

Эксперт считает, что Коломойский и Герус "используют Зеленского"

Усиление позиций олигарха Игоря Коломойского в энергетической сфере при содействии главы профильного энергетического комитета Верховной рады Андрея Геруса создают впечатление, что президент Владимир Зеленский может быть в курсе "теневых процессов". Такое мнение на своей странице в Facebook высказал эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

По его словам, шаги Коломойского и Геруса в вопросе получения контроля над энергосектором "настолько уверенные и наглые, что закрадывается мысль, что даже сам президент не может им помешать".

"Окружение Зеленского сегодня также влияет на президента. Так было во все времена и так будет. Но президенту нужно действительно время от время выходить из окружения. Ведь не верится, что Зеленский не знает о восстановлении коррупционных схем "Центрэнерго" и близость к этим схемам бизнес-среды Коломойского. И уголь российское для "Центрэнерго" продает компания "Нефть форс" с орбиты олигарха, и глава комитета Герус защищает поставки такого угля и электроэнергию по льготной цене получат ферросплавные заводы Коломойского. А история с импортом электроэнергии из России, прозванной уже "формулой Геруса"? Там также активно работает компания "Юнайтед энерджи", которая ранее продавала газ для "Днепроазота", входящая также в группу Коломойского", - заявил Корольчук.

"Создается впечатление, что президент в курсе всех теневых процессов на рынке электроэнергии. Но молчит. Точнее обещает журналистам, что правительство разберется и с "Центрэнерго", и с импортом электроэнергии. "Центрэнерго" вообще полетело в пропасть банкротства - убытки уже 1,5 млрд грн от продажи дешевой электроэнергии. Проблемы в тепловой генерации начинают бить рикошетом по атомным электростанциям", - добавил эксперт.

Он считает, что Коломойский и Герус "используют Зеленского, прикрывают свои черные дела именем и рейтингом президента".

"Но если все как раз наоборот? И Зеленский формально осуждает коррупционные схемы, к которым может иметь отношение и Коломойский, и Герус. А в действительности закрывает глаза на фактические преступления. Ведь в руках Зеленского и премьер Гончарук, и правоохранительные органы. Они также все молчат", - подчеркнул Корольчук.

По его мнению, это все грозит президенту Зеленскому тем, что рано или поздно народ перестанет верить, что президент и олигарх Коломойский "уже давно не бизнес-партнеры".

"А СМИ традиционно напомнят, что энергетический бизнес - это бизнес президентов. И в таком случае проблемы со снижением рейтинга будут казаться цветочками в сравнении с обвинениями в коррупции. В конце концов, Зеленский ушел в президенты, чтобы уничтожить коррупцию, а не возглавлять ее", - резюмировал эксперт.