Зеленський не може не знати про "схеми" Коломойського в енергетиці, - експерт

Фото: Юрій Корольчук (Главком)

Експерт вважає, що Коломойський і Герус "використовують Зеленського"

Посилення позицій олігарха Ігоря Коломойського в енергетичній сфері за сприяння голови профільного енергетичного комітету Верховної ради Андрія Геруса створюють враження, що президент Володимир Зеленський може бути у курсі "тіньових процесів". Таку думку на своїй сторінці в Facebook висловив експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

За його словами, кроки Коломойського і Геруса в питанні отримання контролю над энергосектором "настільки впевнені та нахабні, що закрадається думка, що навіть сам президент не може їм нашкодити".

"Оточення Зеленського сьогодні також впливає на президента. Так у всі часи було і так буде. Але президенту треба дійсно час від часу виходити з оточення. Адже не віриться, що Зеленський не знає про відновлення корупційних схем "Центренерго" та близькість до цих схем бізнес-середовища Коломойського. І російське вугілля для "Центренерго" продає компанія "Нафта форс" з орбіти олігарха, і голова комітету Герус захищає поставки такого вугілля та електроенергію за пільговою ціною отримають феросплавні заводи Коломойського. А історія з імпортом електроенергії з Росії, яку вже прозвали "формулою Геруса"? Там також активно працює компанія "Юнайтед енерджі", яка раніше продавала газ для "Дніпроазоту", що входить також до групи Коломойського", - заявив Корольчук.

"Створюється враження, що президент в курсі всіх тіньових процесів на ринку електроенергії. Але мовчить. Точніше обіцяє журналістам, що уряд розбереться і з "Центренерго", і з імпортом електроенергії. "Центренерго" взагалі полетіло в прірву банкрутства - збитки вже 1,5 млрд грн від продажу дешевої електроенергії. Проблеми в тепловій генерації починають бити рикошетом по атомних електростанціях", - додав експерт.

Він вважає, що Коломойський і Герус "використовують Зеленського, прикривають свої чорні справи іменем і рейтингом президента".

"Але якщо все якраз навпаки? І Зеленський формально засуджує корупційні схеми, до яких може мати відношення і Коломойський, і Герус. А насправді закриває очі на фактичні злочини. Адже в руках Зеленського і прем'єр Гончарук, і правоохоронні органи. Вони також всі мовчать", - підкреслив Корольчук.

На його думку, це все загрожує президенту Зеленському тим, що рано чи пізно народ перестане вірити, що президент і олігарх Коломойський "вже давно не бізнес-партнери".

"А ЗМІ традиційно нагадають, що енергетичний бізнес - це бізнес президентів. І в такому випадку проблеми зі зниженням рейтингу будуть здаватися квіточками в порівнянні із звинуваченнями в корупції. Зрештою, Зеленський пішов у президенти, щоб знищити корупцію, а не очолювати її", - резюмував експерт.