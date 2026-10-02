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Зеленський: F-16 збивають реактивні дрони РФ, але половина літаків на ремонті в Європі

11:34 02.10.2026 Пт
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)

Американські винищувачі F-16 ефективно збивають нові російські реактивні безпілотники, але значна частина літаків тривалий час перебуває в Європі на ремонті.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Financial Times.

Глава держави заявив, що близько половини F-16 тривалий час перебуває в Європі на ремонті та технічному обслуговуванні.

Президент зазначив, що повернення деяких літаків тривало дуже довго і Україна втрачала дорогоцінний час, коли винищувачі були найбільш потрібні для захисту її повітряного простору.

Зеленський повідомив, що Київ прагне отримати допомогу від західних партнерів, щоб перенести більшу частину робіт з технічного обслуговування на територію України. Він аргументує це тим, що утримання літаків ближче до місця бойових дій дозволить швидше повернути їх до ладу.

Нагадаємо, Зеленський доручив перевірити домовленості із партнерами щодо забезпечення F-16 амуніцією, а також щодо постачання ракет для ППО.

Зазначимо, Україна прагне закупити десятки тисяч 20-міліметрових снарядів для F-16. Їх планують використовувати для боротьби з реактивними безпілотниками РФ.

РБК-Україна також писало, що Бельгія до кінця цього року передасть Україні три винищувачі F-16.

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Володимир ЗеленськийF-16Війна в Україні