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Зеленский: F-16 сбивают реактивные дроны РФ, но половина самолетов на ремонте в Европе

11:34 02.10.2026 Пт
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)

Американские истребители F-16 эффективно сбивают новые российские реактивные беспилотники, но значительная часть самолетов долгое время находится в Европе на ремонте.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью Financial Times.

Глава государства заявил, что около половины F-16 длительное время находится в Европе на ремонте и техническом обслуживании.

Президент отметил, что возвращение некоторых самолетов длилось очень долго и Украина теряла драгоценное время, когда истребители были наиболее необходимы для защиты ее воздушного пространства.

Зеленский сообщил, что Киев стремится получить помощь от западных партнеров, чтобы перенести большую часть работ по техническому обслуживанию на территорию Украины. Он аргументирует это тем, что содержание самолетов ближе к месту боевых действий позволит быстрее привести их в порядок.

Напомним, Зеленский поручил проверить договоренности с партнерами по обеспечению F-16 амуницией, а также по поставкам ракет для ПВО.

Отметим, Украина стремится закупить десятки тысяч 20-миллиметровых снарядов для F-16. Их планируется использовать для борьбы с реактивными беспилотниками РФ.

РБК-Украина также писало, что Бельгия до конца этого года передаст Украине три истребителя F-16.

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