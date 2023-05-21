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Зеленський про F-16 для України: не можу сказати, скільки отримаємо і коли це буде

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Хіросіма, Неділя 21 травня 2023 14:15
Зеленський про F-16 для України: не можу сказати, скільки отримаємо і коли це буде Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що Україна отримає від партнерів винищувачі F-16. Проте він не називає точних термінів постачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави держави під час звернення до народу Японії.

Президент привітав рішення партнерів про початок навчань українських пілотів на F-16.

"Ми дійсно довго і потужно працювали з партнерами, щоб отримати бажаний результат... Сьогодні відкрита для нас місія тренування. Це перший крок. Далі є відповідна кількість місяців для навчання наших пілотів. Ми будемо працювати, щоб ці люди були максимально досвідчені, щоб скоротити процес навчання", - сказав Зеленський.

При цьому глава держави не назвав країни, які готові надати літаки, та точні терміни постачання.

"Я не можу вам зараз сказати, скільки ми отримаємо літаків і коли це точно буде. Але ми будемо прискорювати це", - наголосив він.

Літаки для України

Нагадаємо, низка країн Європи підтвердила готовність приєднатися до авіаційної коаліції для надання літаків Україні. Мова йде про Британію, Нідерланди, Данію, Португалію та інші.

Також президент США Джо Байден підтвердив, що дав згоду на навчання українських пілотів на літаках F-16. Він наголосив, що поки про постачання винищувачів не йдеться.

Крім того, прем'єр Канади Джастін Трюдо заявив, що його країна теж приєднається до тренувань українських пілотів на сучасних винищувачах.

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