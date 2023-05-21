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Зеленский о F-16 для Украины: не могу сказать, сколько получим и когда это будет

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Хиросима, Воскресенье 21 мая 2023 14:15
Зеленский о F-16 для Украины: не могу сказать, сколько получим и когда это будет Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что Украина получит от партнеров истребители F-16. Однако он не называет точных сроков поставок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы государства во время обращения к народу Японии.

Президент приветствовал решение партнеров о начале учений украинских пилотов на F-16.

"Мы действительно долго и мощно работали с партнерами, чтобы получить желаемый результат... Сегодня открыта для нас миссия тренировки. Это первый шаг. Дальше есть соответствующее количество месяцев для обучения наших пилотов. Мы будем работать, чтобы эти люди были максимально опытны, чтобы сократить процесс обучения", - сказал Зеленский.

При этом глава государства не назвал страны, которые готовы предоставить самолеты, и точные сроки поставок.

"Я не могу вам сейчас сказать, сколько мы получим самолетов и когда это будет точно. Но мы будем ускорять это", - подчеркнул он.

Самолеты для Украины

Напомним, ряд стран Европы подтвердили готовность присоединиться к авиационной коалиции для предоставления самолетов Украине. Речь идет о Британии, Нидерландах, Дании, Португалии и других.

Также президент США Джо Байден подтвердил, что дал согласие на обучение украинских пилотов на самолетах F-16. Он подчеркнул, что пока о поставках истребителей речь не идет.

Кроме того, премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна тоже присоединится к тренировкам украинских пилотов на современных истребителях.

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