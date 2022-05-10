Зеленський про евакуацію військових з "Азовсталі": Росія блокує всі запропоновані варіанти

Президент України Володимир Зеленський заявив, що робить все, щоб визволити поранених військових з Маріуполя. Однак Росія блокує всі можливі варіанти евакуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Володимира Зеленського .

"Ми застосовуємо всі можливі дипломатичні інструменти, щоб організувати порятунок для них. Але Росія не дає згоди на будь-який із запропонованих варіантів. Ми запитували у наших партнерів і необхідну зброю, щоб деблокувати Маріуполь, але саме тієї зброї саме у такому обсязі, який потрібен для деблокади Маріуполя, зараз немає", - заявиви Зеленський у зверненні до керівництва Республіки Мальти.

Нагадаємо, бійці полку "Азов" звернулися до ООН та Червоного хреста з закликом допомогти з евакуацією поранених на "Азовсталі". Нині там сотні тих, хто потребує необхідної медичної допомоги.

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